Castellina in Chianti, Carlo Mugelli entra in giunta comunale: cambiano le deleghe

Avvicendamento nella giunta di Castellina in Chianti, dove Carlo Mugelli prende il posto di Pierluigi Puccetti, dimessosi per motivi personali. La nuova squadra di governo guidata dal sindaco Marcello Bonechi vede anche una nuova distribuzione delle deleghe. Il primo cittadino si occuperà, oltre ai compiti e agli affari istituzionali, di urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, patrimonio, Protezione civile, Polizia municipale e ambiente, attività produttive, commercio, turismo, bilancio e tributi. Il nuovo assessore Carlo Mugelli, già consigliere eletto, avrà il ruolo di vicesindaco e le deleghe a pubblica istruzione, società partecipate, trasporti, viabilità, sport, caccia e personale, mentre Susanna Viviani, già presente in giunta, si occuperà di pari opportunità, sanità, sociale, volontariato, associazionismo, cultura, agricoltura, gemellaggio, comunicazione e informatizzazione.

“Non si tratta di un rimpasto di giunta - afferma il sindaco di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi - ma di un avvicendamento dettato da motivi personali che ho accolto e rispettato. Con l’ingresso del nuovo assessore, è stata rivista anche la distribuzione delle deleghe dopo il primo anno di mandato, puntando su una crescente funzionalità della macchina amministrativa. Ringrazio Pierluigi Puccetti per l’impegno portato avanti fino a oggi con sensibilità e attenzione al territorio e ringrazio anche Carlo Mugelli per aver accettato il nuovo incarico, con i migliori auguri di buon lavoro nella nuova squadra di governo. Un ringraziamento va anche ai consiglieri delegati che mi affiancano nello svolgimento delle funzioni e, in particolare, al capogruppo di maggioranza, Giuseppe Stiaccini, che si occupa insieme a me di attività produttive, commercio e turismo”.

Fonte: Comune di Castellina in Chianti - Ufficio stampa