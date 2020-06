Empoli a cena per aiutare il gattile e i felini abbandonati

Una cena per stare insieme e aiutare gli ospiti del gattile di Empoli gestito dall’associazione ‘Aristogatti’, struttura che accoglie tutti i felini abbandonati nei Comuni dell’Unione Empoelse Valdelsa.

«Anche nei mesi di chiusura totale per il Covid 19 sono stati lasciati al loro destino molti gatti adulti - spiega Tiziana Scarselli - visibilmente abituati agli umani ed il numero sta crescendo giorno dopo giorno. Fino anche al ritrovamento proprio di questa mattina, 24 giugno, in cui le addette del gattile empolese hanno recuperato un cucciolino buttato nelle sterpaglie al Terrafino».

Per questo il gattile riparte in assoluta sicurezza e con tutte le disposizioni vigenti del momento, organizzando per sabato 27 giugno 2020, alle 20.30, davanti al bar pasticceria Oasi Dolce, in Via Bonistallo 50, a Empoli, una cena di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto per la cura dei tanti gattini. La cena rispetterà le normative del D.C.P.M. sulla sanificazione dei locali e del distanziamento fisico.

«Ero assessore all’ambiente di questo Comune quando mi adoperai per far aprire il primo gattile, ho la tessera numero 0 dell’associazione ‘Aristogatti’, era il 1996 – racconta Massimo Marconcini, assessore all’ambiente – so quanto impegno e passione i volontari, direi soprattutto le volontarie, mettono nella loro attività di cura e tutela dei gatti. Spero che la cena sia partecipata, è un ulteriore modo per stare vicino al gattile e a questi splendidi animali. Abbandonare cucciolate o esemplari adulti è un gesto irresponsabile e da condannare»

INFO E PRENOTAZIONI – Nella piazzetta di Via Bonistallo saranno disposti tavolini per accogliere più persone, sarà chiuso il posteggio delle auto.

E’ obbligatoria la prenotazione perché i posti sono limitati da effettuare al numero 338 3244769, oppure anche invoando una email a info@aristogatti.org.

ORDINANZA DI CHIUSURA PARCHEGGIO - Dalle 14 del giorno sabato 27 giugno 2020 fino al termine della manifestazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: Via di Bonistallo, area a parcheggio di fronte Pasticceria Oasi Dolce – intera superficie – posto il Divieto di Sosta con Rimozione coatta e Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa