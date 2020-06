Centenario dall'elezione del sindaco Pietro Caiani: commemorazioni a Borgo San Lorenzo

Con un Ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale “Borgo in Comune” ha voluto invitare l'amministrazione comunale a ricordare in modo adeguato la nomina del primo sindaco socialista Pietro Caiani avvenuta nell'ottobre del 1920 dopo la prima elezione a suffragio universale maschile che vide salire alla ribalta della scena politica mugellana i socialisti e il Partito Popolare.

L'amministrazione socialista significò una svolta sostanziale nel governo del comune con una grande attenzione alle classi popolari e all'istruzione con la creazione delle scuole di campagna. Caiani fu costretto a dimettersi dai fascisti nell'agosto del 1922.

Dopo la Liberazione tornò a far parte dell'amministrazione comunale con l'incarico di assessore alla Pubblica Istruzione, morì nel 1959.

Il documento incarica l'Assessore alla Cultura a prendere contatti con l'Anpi per l'organizzazione di un giornata commemorativa e di approfondimento storico, ed è stata votata all'unanimità.

Fonte: Gruppo Consiliare “Borgo in Comune-Alternativa a sinistra”, Lorenzo Verdi, Leonardo Romagnoli