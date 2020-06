Commercio e eventi d'estate, Puccinelli: "Pontedera vuole uscire dalla crisi Covid"

Stamani si è svolta una conferenza stampa in Comune per presentare il percorso che porterà alla definizione del calendario delle iniziative commerciali e di supporto in vista dell'estate. Alla conferenza stampa erano presenti il vicesindaco Alessandro Puccinelli, il coordinatore della Confesercenti di Pontedera Claudio Del Sarto, il responsabile territoriale di Confcommercio Valentina Savi, il Presidente di Confcommercio Mickey Condelli, il coordinatore di Estate D'Era Eugenio Leone, il Presidente di Confesercenti Pontedera Luca Sardelli.

Gli interlocutori, amministrazione comunale e associazioni di categoria, hanno avviato un percorso di coinvolgimento di tutte le attività commerciali della città per valutare e programmare le iniziative estive. Sarà distribuito un modulo sul quale i commercianti della città potranno fare le loro proposte di iniziative che, interessando la propria attività, potranno però arricchire il ventaglio degli eventi cittadini. Le manifestazioni del calendario quest'anno si svolgeranno nel mese di luglio e fino ai primi giorni di agosto, anche in considerazione delle nuove date per i saldi stabilite dalla Regione.

"Vogliamo continuare un lavoro di squadra per uscire tutti insieme dalla crisi Covid - ha detto il vicesindaco Puccinelli - per questo vogliamo capire il riscontro dei commercianti a cui chiediamo di contribuire a rendere più vive e attraenti le serate estive di Pontedera".

"Dai primi riscontri - hanno ribadito i rappresentanti dei commercianti - vediamo un grande interesse verso queste iniziative. Pontedera è una città attraente e anche se quest'anno non avremo il calendario ricco come quello dello scorso anno pensiamo che si possa fare qualcosa di interessante".

Il vicesindaco ha poi preannunciato che l'amministrazione sta lavorando per dare nuova forza a Pontedera Shop, la piattaforma per gli acquisti on line, e ai buoni sconto per chi acquista in città. "Si tratta di due iniziative che hanno avuto un buon riscontro durante la crisi e il lockdown, e che non vogliamo vadano perse"

A margine della conferenza stampa è stata anche presentata l'edizione di "Fior Fiore di Pontedera", il mercatino con fiori, piante, arredamenti da giardino e artigianato artistico e floreale. L'appuntamento annuale che si doveva tenere a maggio si svolgerà invece sabato 27 e domenica 28 giugno (il prossimo fine settimana) dalle 9.00 alle 20.00 nelle vie del centro e adiacenti (Corso Matteotti, piazza del Comune, via Verdi, Piazza Martiri). I banchi saranno adeguatamente distanziati e distribuiti in centro nel rispetto delle norme anti-covid. L'iniziativa è organizzata da Confesercenti e vuole sostenere un settore che ha pagato particolarmente gli effetti della crisi Covid.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa