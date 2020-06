Continuano le passeggiate in notturna con la Pro Loco di Montespertoli

Proseguono le iniziative nel segno della condivisione e dello stare all'aria aperta. Dopo il successo della scorsa settimana con la Passeggiata di (fine) primavera, il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno per la ‘Passeggiata in notturna’. Un'iniziativa perfetta per immergersi nella natura, godendosi il tramonto davanti ad un panorama mozzafiato.

La passeggiata è organizzata dalla Pro Loco di Montespertoli in collaborazione con Coop Montespertoli e Fratres Montespertoli.

Il percorso ad anello prevede 10 chilometri a piedi con partenza da piazza Machiavelli per poi arrivare al Museo d’Arte Sacra dove si terrà la visita guidata.

Si raccomandano, spiegano gli organizzatori, abbigliamento e scarpe comodi adatti alla stagione e acqua con sé. Il costo di partecipazione per i soci è di 5 euro e per i non soci è previsto un costo aggiuntivo di 10 euro per il tesseramento. Ai partecipanti sarà offerto durante il percorso un piccolo spuntino.

È necessaria l'iscrizione entro sabato 27 giugno giugno chiamando Benedetta al numero 339 1770715.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa