Contributi Musei ed Ecomusei Pistoiesi, Niccolai (Pd): "Mai richiesto per il Museo Marino Marini"

"La Regione Toscana- spiega il consigliere regionale del PD Marco Niccolai - ha appena approvato la graduatoria per l'erogazione del contributo ordinario 2020 ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale. Sono state presentate 88 domande, tutte ammissibili e finanziabili.

Per quanto riguarda le strutture della nostra Provincia, il contributo totale ammonta a 46.317 euro, così distribuiti secondo graduatoria:

- Ecomuseo della Montagna Pistoiese di San Marcello: 13.088,83 euro.

-Museo di arte contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme: 11.790,36 euro.

-Museo Civico di Pistoia: 11.124,85 euro.

-Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme: 10.313,66 euro.

Con questi contributi sosteniamo anche quest'anno realtà importanti che fanno vivere un'offerta culturale diffusa su tutto il territorio.

In questa legislatura abbiamo scelto di supportare le realtà museali in modo permanente con un contributo annuale: tra i punti da chiarire rispetto al Museo Marini di Pistoia c'è anche quello di capire come mai non abbia chiesto un riconoscimento che permette di rientrare nella rete museale nazionale e dà diritto ad un contributo annuale da parte della Regione. Altre realtà del nostro territorio stanno infatti lavorando per poter entrare il prossimo anno in questa rete."

Fonte: Ufficio Stampa