Coronavirus, 9 ricoverati a Pistoia: 6 sono asintomatici

«In queste ultime settimane abbiamo superato una battaglia epocale, ma la guerra non si è conclusa – asserisce il presidente della Società della Salute pistoiese e vicesindaco e assessore alla promozione della salute del Comune di Pistoia Anna Maria Celesti -. Il Covid-19, anche se in forma meno aggressiva, continua a far registrare contagi».

Oggi all’Ospedale San Jacopo sono 9 i nuovi ricoverati per Covid-19, molti dei quali asintomatici e con altre patologie pregresse, con un’età dai 65 ai 90 anni. In particolare, sei degli attuali ricoverati sono stati presi in carico dall’Ospedale per altre patologie e sono risultati positivi al tampone, una procedura obbligatoria per chi deve essere ricoverato nei reparti del San Jacopo.

I casi di Coronavirus ascrivibili all’infezione virale sono invece nettamente diminuiti. Solo tre pazienti hanno presentato una sintomatologia dovuta all’infezione da Covid-19 tale da richiedere il ricovero ospedaliero.

«Questo significa che nessuno di noi deve abbassare la guardia. Non soltanto per la nostra salute ma anche per evitare di diffondere il contagio tra i nostri cari, specie se anziani. I nostri affetti in età avanzata sono infatti la categoria più a rischio. È dunque nostro compito essere responsabili e tutelare chi è più debole e anziano da questo virus insidioso. Il Covid-19 non è comunque scomparso. Sia il nostro ospedale che il nostro territorio sono stati messi alla prova da questo virus poco conosciuto e per cento giorni ha visto impegnati in prima linea tutti gli operatori sanitari per fronteggiare, senza un attimo di sosta, il periodo di emergenza più grave. Adesso il loro sforzo non può e non deve essere vanificato. Anche in questo periodo di cosiddetta ‘Fase 2’ le misure che tutti dobbiamo eseguire rigorosamente sono poche e semplici: tenere il distanziamento interpersonale, indossare la mascherina quando occorre e detergere le mani con frequenza. Solo così possiamo continuare a difenderci dall’attacco del Covid-19», conclude il vicesindaco Celesti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa