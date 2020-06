Cup di Massa, Alberti: "A rischio 108 famiglie, il Consiglio non vota la mozione"

Ieri sera, verso la fine del Consiglio regionale, è andato in scena un vergognoso teatrino di interventi inutili, che hanno impedito di votare diverse mozioni a favore di un intervento della Giunta sulla questione del Cup di Massa - dice il Portavoce dell'opposizione, Jacopo Alberti - avevamo anche raggiunto un accordo con altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, che si erano interessati come me al problema, e avevo chiesto già a inizio seduta, che le mozioni fossero votate inderogabilmente entro la fine del Consiglio, trovando il beneplacito del Presidente Giani. Si tratta di 108 lavoratori, e quindi 108 famiglie, che si aspettavano delle risposte dalla Regione, e che invece per le ripicche e le lamentele di qualche consigliere, non avranno il supporto tempestivo che avrebbero voluto.

Le mozioni sono state rimandate alla prossima seduta, il 30 giugno, che sarà l'ultimo giorno di lavoro per gli addetti del Cup di Massa. Anche se le mozioni trovassero il voto favorevole dell'aula, sarà tardi per dare risposte concrete. Non è mai successo che il Consiglio regionale non votasse con urgenza atti che riguardano l'emergenza lavorativa. Con la scusa della sanificazione e dell'assenza di alcuni interi gruppi consiliari, la seduta è finita senza poter votare.

Addirittura qualcuno del PD ha perso tempo chiedendo la verifica del numero legale pur sapendo di non averne facoltà. Tutti interventi inutili che hanno portato via tempo e non hanno permesso di votare le mozioni. Questo è vergognoso - conclude Alberti - e la dice lunga su quanto la maggioranza in Regione sia ormai lontana dalla realtà dei territori e non si renda conto delle urgenze impellenti dei toscani.

Fonte: Ufficio Stampa