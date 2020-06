Abusò una bambina di dieci anni, dimezzata la pena a don Glaentzer

In appello è stata dimezzata la pena per l'ex don Paolo Glaentzer, condannato nel marzo 2019 per violenza sessuale su una bambina di dieci anni. L'ex prete di San Rufignano a Sommaia (Calenzano) venne trovato in atteggiamenti intimi nella sua auto con la bambina vicino a Calenzano nel luglio 2018. Glaentzer non è più prete da qualche mese, dopo la decisione di Papa Francesco.

In primo grado l'ex don era stato condannato a 4 anni e 4 mesi con rito abbreviato. Ieri, martedì 23 giugno, è arrivata la decisione della seconda sezione d'Appello: condanna a 2 anni, 2 mesi e 20 giugno. Confermata la provvisionale di 50mila euro in favore della bambina.

La Corte d'Appello ha, inoltre, riconosciuto una provvisionale da 2.500 euro a testa ai genitori della bambina. A entrambi era stata tolta la potestà genitoriale. Per quanto concerne Glaentzer la pena è stata in gran parte già scontata ai domiciliari.