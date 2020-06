Fa nascere due bimbi al telefono in due giorni, protagonista infermiera dell'ospedale Versilia

Nei giorni scorsi la centrale operativa del 118 dell'ospedale della Versilia, ha guidato al telefono due parti. Il primo in casa a Massa e il secondo presso la croce verde di Viareggio.

Parto in casa a Massa

Bambino nasce nella sede della Croce Verde di Viareggio

La notizia è che a guidare a distanza i due parti è stata la stessa infermiera, Martina Mutti,

Mamme e bimbi stanno bene e sono stati poi trasferiti, uno all'ospedale apuano a Massa e l'altro al Versilia a Lido di Camaiore. "Sono state due belle esperienze - dice Martina - ringrazio anche chi ha collaborato per la buona riuscita dei due eventi e soprattutto chi era al telefono con me. Non era affatto semplice gestire al meglio questa situazione che è stata sicuramente una novità per tutti noi".