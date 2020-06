Festa di San Giovanni con il David: 220 fiorentini residenti in visita alla Galleria dell'Accademia

Sono stati 220 fiorentini residenti ad aver visitato gratuitamente la Galleria dell’Accademia di Firenze per la Festa di San Giovanni.

L’iniziativa, pensata del Direttore della Galleria Cecilie Hollberg, è stata possibile grazie al supporto dall’’Associazione Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze, in occasione della festa del Santo Patrono della città, San Giovanni.

Soddisfazione da parte di Cecilie Hollberg, per il direttore, infatti: “aver dato ai fiorentini la possibilità di ammirare i nostri capolavori gratuitamente, il giorno della festa di San Giovanni, è stata una grande gioia. L’iniziativa, infatti, sostenuta dagli Amici della Galleria dell’Accademia, è in linea con il mio programma, avviato da anni, di far diventare la Galleria il museo dei fiorentini per eccellenza”.

Fonte: Firenze Musei - Ufficio stampa