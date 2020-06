Fi-Pi-Li, code di km a San Miniato e Ginestra

Sarebbero scoppiati gli pneumatici a un camion lungo la Fi-Pi-Li tra le uscite di San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Il fatto è avvenuto poco prima di mezzogiorno di quest'oggi, non si lamentano feriti ma molti disagi alla viabilità. Si consiglia l'uscita di San Miniato per evitare code. Ben più grave, ma solo a livello di traffico, la situazione tra Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino, ancora in direzione Mare. Un veicolo fermo per guasto o avaria poco dopo Ginestra Fiorentina ha provocato fino a 8 km di coda dopo le 11 di stamattina.