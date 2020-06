Foca monaca avvistata intorno all'Isola di Capraia: chiuso un tratto di mare

Il più raro mammifero marino in Europa, una delle specie più a rischio del Pianeta, starebbe nuotando intorno all'Isola di Capraia. Si tratta della Foca monaca per la quale si stimano solo circa 700 esemplari esistenti.

Per questo l'isola è al momento chiusa in parte, secondo un'ordinanza firmata dal presidente Giampiero Sammuri dell'Ente Parco Arcipelago Toscano. A partire da oggi come si legge nell'ordinanza, "considerato che nelle ultime tre settimane, si sono registrate segnalazioni relative alla presenza di un esemplare di Foca monaca (Monachus monachus) nell'area protetta a mare dell'Isola di Capraia, all'interno del perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, è fatto divieto di accesso, in ogni forma e con ogni mezzo nel tratto di mare già classificato come zona B, compreso tra Punta delle Cote a nord e la Baia a sud di Punta delle Cote".

L'accesso nelle acque che circondano l'isola sarà concesso solo al personale e ai mezzi autorizzati dell'Ente Parco per attività di ricerca e monitoraggio, ai mezzi di soccorso e alle unità navali delle forze dell'ordine per l'attività di sorveglianza.