Livorno, al via l'iniziativa Domenica in bici: divieto di sosta nell'intero tratto

Tutti in bicicletta una domenica al mese, lasciando a casa la macchina, a favore dell'ambiente. E' questo l'intento dell'iniziativa “Domenica in bici” lanciata un mese fa dall'assessora alla mobilità Giovanna Cepparello e dal sindaco Luca Salvetti ed ora divenuta realtà..

Domenica prossima, 28 giugno, dalle 9,30 alle 13 il lungomare da Barriera Margherita a piazza Nembo (all'altezza dello Scoglio della Regina) sarà chiuso al transito di auto e moto, con divieto di sosta, per permettere ai cittadini di muoversi liberamente in bicicletta e lasciare la vettura a casa. Le auto dei residenti potranno uscire dalle rimesse, se necessario, a passo d'uomo, per prendere la prima traversa disponibile.

“L'idea è di provare a replicare la magia che abbiamo vissuto nella fase 2” afferma l'assessora alla mobilità Giovanna Cepparello “quando molti cittadini di tutte le età, soprattutto giovani e famiglie, si sono riversate sul lungomare a bordo della propria bicicletta. L'intento dell'iniziativa, che non sarà fine a se stessa, è di promuovere una nuova cultura della mobilità a favore dell'ambiente. Quello di domenica sarà un esperimento che intendiamo ripetere, migliorando di volta in volta in base ai suggerimenti dei cittadini e dei soggetti coinvolti, e scegliendo ora e luogo in base a vari fattori.

Il mio particolare ringraziamento va alla Polizia Municipale che si è prestata ad attuare una operazione tecnicamente non banale, agli uffici della mobilità che hanno scritto un'ordinanza particolarmente delicata, alle associazioni che si occupano di mobilità sostenibile e alla protezione civile, che saranno al nostro fianco durante l'iniziativa”.

Il servizio pubblico locale sarà garantito ed i mezzi seguiranno il percorso consueto. Su entrambi i lati del viale Italia e del viale di Antignano nei tratti compresi dall'iniziativa, sarà istituito il divieto di sosta per residenti e non residenti.

Il parcheggio dei Tre Ponti sarà aperto e sarà possibile accedervi e uscirvi da Marilia percorrendo via Puini che sarà transitabile su entrambi i sensi di marcia. 10 posti saranno riservati ai disabili.

Nella zona nord saranno utilizzabili i parcheggi dell'Acquario, il parcheggio gratuito ex Atl, il parcheggio di Porta a Mare e sarà possibile parcheggiare in tutte le strada limitrofe al lungomare.

L'operazione sarà pianificata da un'apposita ordinanza.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa