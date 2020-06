Manutenzioni nelle frazioni di Vinci, 30mila euro di lavori

Sulle strade del Comune di Vinci sono in corso numerosi interventi di manutenzione straordinaria. Un “restyling”, per una spesa complessiva di 30mila euro, che ha l'obiettivo di rendere più sicura la viabilità dei centri abitati per pedoni e automobilisti.

In particolare, si sta procedendo alla riasfaltatura di due tratti di via Faltognano (presso Molin del Gatto e presso l'incrocio con via S.Maria), dell'area antistante il cimitero di Sant'Ansano, di un tratto di via Giusti e dell'imbocco di via Luggiano. Sarà sistemata anche via Don Muntoni con riasfaltature su strada e marciapiedi e realizzate nuove canalizzazioni, zanelle e cordonati. La riasfaltatura riguarderà anche il marciapiede di via Nino Bixio all'angolo con via Mameli. Inoltre, sarà sistemato e stabilizzato un vecchio movimento franoso lungo via Sant'Amato e i cordoli per la regimazione delle acque meteoriche lungo via Collegonzi. Infine, verrà interamente rifatto l'attraversamento pedonale rialzato in via del Palazzo.

“La macchina comunale ora funziona a pieno regime e stiamo recuperando tutto il tempo perso nel periodo di lockdown - spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi - Era necessario programmare tutti questi interventi di manutenzione straordinaria, per garantire la sicurezza delle nostre strade, sia nelle aree urbane che nelle campagne”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa