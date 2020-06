Minaccia con coltello ospiti del centro di accoglienza: ancora tensione a Vicofaro

Con un coltello ha minacciato gli altri ospiti del centro di accoglienza. Per questo è stato portato in questura dopo essere stato bloccato dagli altri richiedenti asilo. Sono stati momenti difficili questa mattina a Vicofaro, nel centro gestito da don Massimo Biancalani. Il 23enne di origine nigeriana è andato in escandescenza, sul posto subito chiamati carabinieri e polizia, oltre al 118. Oltre a questo episodio due giorni fa un altro ospite era stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga: l'eroina era all'interno del manubrio della sua bici. La polemica stavolta era entrata nel mondo della politica, con un botta e risposta tra Susanna Ceccardi (Lega) e lo stesso don Biancalani. Il motivo del contendere era il presunto ritrovamento di droga nel confessionale, cosa che è stata smentita totalmente dal prete e per il quale ha annunciato di volersi tutelare a livello legale.