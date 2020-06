Si infortunia mentre taglia la legna, aiutato due giorni dopo

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa mattina, intorno alle 9, in via di Albiano, nel comune di Montemurlo, per soccorrere una persona che si era infortunata all'interno del proprio appezzamento di terreno. L'incidente sembra sia accaduto lunedì scorso mentre l'uomo stava tagliando la legna. Vivendo da solo, nessuno si era accorto della sua mancanza fintanto che, questa mattina, un conoscente si è recato presso il podere e lo ha trovato a terra impossibilitato a muoversi. Sul posto, oltre alla squadra VF anche un'ambulanza del 118 e l'elicottero Pegaso che però è ripartito vuoto, in quanto la persona è stata condotta all'ospedale di Prato con l'ambulanza.