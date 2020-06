Negozi di Pontedera aperti la sera, Confcommercio: "La maggioranza è favorevole"

La maggioranza delle attività commerciali e dei locali del centro di Pontedera è favorevole all'apertura estiva serale dei negozi nei giorni di martedì e giovedì.

“L'esito di una nostra indagine flash fa emergere che il sentimento generale degli imprenditori di Pontedera è quello di confermare il format classico dell'estate pontederese” – commenta Valentina Savi, la responsabile territoriale di Confcommercio: “Contrariamente a chi si limita alle semplici parole, la nostra posizione è il frutto e la sintesi della volontà della maggioranza dei commercianti, i quali hanno espresso la propria disponibilità a rimanere aperti il martedì e il giovedì. Ovviamente resta la libertà di scelta delle singole imprese che meglio di chiunque altro saranno in grado di valutare l'opportunità di restare aperti e a quali condizioni. Uno straordinario segnale di positività e di impegno professionale, in un contesto di condizioni di lavoro e di tenuta estremamente difficili”.

“Pur in tempo di Covid-19, la città non rinuncia all'estate” - aggiunge Mickey Condelli, il presidente di Confcommercio Pontedera - “Resta confermato il cartellone di iniziative Estate d'Era dal 2 luglio al 6 agosto, che raggrupperà tutte le iniziative che locali e attività commerciali vorranno proporre. E questo è un fatto già di per se estremamente positivo”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa