Nuovo Consiglio comunale al Palazzo delle Esposizioni a Empoli

Il Consiglio Comunale di Empoli prosegue a lavorare in seduta di presenza fisica nella massima sicurezza nella nuova location, il Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, che ha consentito e consente di aumentare le distanze fra i presenti, partendo dalla presidenza fino ad arrivare agli ‘scranni’ di maggioranza ed opposizione, organizzando la grande sala con tutte le misure sanitarie obbligatorie in questo periodo.

Dispositivi individuali di protezione, gel igienizzante, postazioni a oltre un metro di distanza, un unico microfono per gli interventi. Questo resta lo scenario attuale posto per consentire lo svolgimento dell’assemblea consiliare in presenza fisica e sarà così fino al termine dell'emergenza sanitaria.

La prossima seduta consiliare è stata convocata per lunedì 29 giugno 2020, a partire dalle 17 con proseguimento alle 21, presieduta da Alessio Mantellassi, sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune di Empoli.

Questo l’Ordine del Giorno di lunedì 27 giugno 2020:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a fermate Freccia Bianca e Freccia Argento alla stazione Ferroviaria di Empoli.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a fondi commerciali di proprietà comunale in Piazza Ristori ed in Piazza Guido Guerra.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a appalto lavori Ponte di Marcignana a società AVR, oggetto indagine, sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a maleodoranze Avane-Pagnana-Santa Maria.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a gestione del patrimonio arboreo del Comune.

7.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a Ponte di Marcignana.

8.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a manutenzione del verde.

9.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a nuovi iscritti all’anagrafe cittadina dal 15 giugno 2019 al 15 giugno 2020.

10.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli D’italia-Centrodestra per Empoli, relativa a interventi contro il disturbo della quiete pubblica in Zona Stazione Ferroviaria (Via Roma, Via Verdi e Piazza Don Minzoni).

11.Rendiconto di gestione anno 2019 – APPROVAZIONE.

12.Variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022.

13.Bilancio di Previsione 2020/2022 - Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 06-05-2020 assunta con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

14.ART. 194 D.LGS 267/200 - Riconoscimento debito fuori Bilancio a seguito sentenza Tribunale di Firenze n. 139/2017 - Ordinanza Tribunale di Firenze del 02/05/2019 - Sentenza n. 940/2020 del Tar Firenze.

15.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 19 del 27/12/2019. APPROVAZIONE.

16.Verbale della seduta Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2020. APPROVAZIONE.

17.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a Trasporti Pubblici eliminazione barriere architettoniche.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa ad applicazione normativa ART. 40 L. 221/2015 in tema di abbandono di mozziconi di sigarette al suolo.

19.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa ad assegnazione Onoreficenza di Cittadinanza Onoraria per tutto il personale sanitario che ha lavorato nei reparti dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli dedicati alla cura del COVID-19.

20.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a realizzazione di un Cinema-Teatro “all’aperto”, per valorizzare la Cultura di Empoli.

21.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a misure economiche per Emergenza COVID-19.

22.ODG presentato dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli, finalizzato all’apertura di una discussione per consentire un ritorno in sicurezza alla vita sociale anche per i bambini di età inferiore ai 3 anni.

23.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a sostegno a moratoria 12 mesi spese per armamenti, 1 miliardo per la Sanità.

24.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a concessione suolo pubblico.

25.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a D.L. Clima, opportunità per il Sistema Locale.

26.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a inquinamento da mascherine e guanti.

27.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a Cuba Aiuta l’Italia, Empoli chiede la fine del “bloqueo”.

28.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a cura del verde pubblico e, in particolare, del patrimonio arboreo.

29.ODG presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune per l’abrogazione dei cd Decreti Sicurezza e per un sistema di accoglienza.

