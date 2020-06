Pisa, Vela Day alla Lega Navale Italiana

Una piacevole ed simpatica iniziativa per avvicinare i ragazzi allo sport della vela troverà spazio presso la base nautica della Lega Navale Italia (viale G. D’Annunzio 250) in questo fine settimana . Infatti dal pomeriggio di venerdì 26 giugno e per tutto il fine settimana la Lega Navale ha aderito all’iniziativa della Federazione Italiana Vela “VELA DAY”.

L’iniziativa nata con la collaborazione e la sponsorizzazione della FERRERO ha lo scopo di avvicinare i più piccoli ad uno sport sano ed affascinate quale la vela ed a responsabilizzare i ragazzi al rispetto e la tutela delle acque marine e di quelle interne con lo scopo di trasmettere anche agli adulti atteggiamenti e modi di vivere consoni con il rispetto di questo nostro mondo.

Questi giorni sono dedicati a tutti coloro che dai sei anni in su vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela attraverso filmati e prove in mare su imbarcazioni messe a disposizione della locale sezione della Lega Navale Italiana .

La manifestazione nasce dalla consapevolezza della necessità di sviluppare ed aumentare i livelli di attività fisica tra le giovani generazioni, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici.

L’educazione è al centro delle giornate di questo progetto per aiutare i bambini a crescere con i valori dello sport e della vita, come l’onestà, l’amicizia, l’unità e la fiducia negli altri.

Nella vela la classe di riferimento per le prime competizioni è l’Optimist, una imbarcazione a vela sicura, semplice da manovrare su cui i bambini , nei corsi che saranno organizzati dal circolo, avranno la possibilità di imparare le prime elementari manovre per gestire in completa autonomia e sicurezza gli elementi naturali come il vento e l’acqua-

Alcuni soci e istruttori di vela accoglieranno i visitatori il pomeriggio di venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020 dalle ore 15:00 alle 18,00 e domenica mattina 28 giugno dalle ore 9,00 alle 12,00- Sarà a disposizione dei partecipanti materiale illustrativo e promozionale, saranno illustrati i principali elementi di una barca a vela , come si arma e le principali manovre da effettuare per gestire l’impatto del vento sulle vele.

Sarà anche a disposizione degli ospiti il simulatore di vela per vivere in diretta le emozioni di una navigazione a vela, il tutto, ovviamente nel rispetto di tutte le attuali normative contro il coronavirus.

