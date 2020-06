'Un pensiero per Chiara', raccolta fondi per la ricerca in memoria della giovane fucecchiese

Supportare la ricerca per la lotta contro il cancro al seno, il tutto nel nome di Chiara Giuntoli. Edoardo Parisi, il suo compagno, ha deciso di far partire una campagna solidale di raccolta fondi su GoFundMe, piattaforma specializzata nel crowdfunding. Può donare chiunque da qualsiasi parte del mondo, basta seguire le indicazioni a questo link.

La raccolta si chiama 'Un pensiero per Chiara' ed è nata a pochi giorni dalla scomparsa della giovane di Fucecchio, colpita da un cancro al seno due anni fa. Fucecchio e non solo, con in testa la tenacia di Edoardo Parisi, hanno fatto sentire la vicinanza a Chiara Giuntoli e alla sua famiglia, organizzando anche una partita benefica ai Tre Archi nel giugno 2019.

"Chiara è venuta a mancare il 19 giugno 2020 a causa di improvvise complicazioni dovute a questa tremenda malattia. Il fine di questa raccolta è supportare la ricerca per la lotta contro il cancro al seno, facendo in modo che la battaglia di Chiara e il suo altruismo non vadano persi" si legge nella descrizione della raccolta.

Anche se attiva da poche ore, 'Un pensiero per Chiara' fa registrare messaggi e numeri importanti. Ricordare facendo del bene, questo è l'obiettivo.