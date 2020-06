Ripartenza, Biffoni: "Preoccupati per le linee guida sul ritorno a scuola"

"Siamo piuttosto perplessi e molto preoccupati riguardo le linee guida del Ministero sulla riapertura delle scuole a settembre". E' quanto afferma Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato, dopo le anticipazioni sui come sarà organizzato il ritorno sui banchi degli studenti italiano. "Le bozze uscite - spiega Biffoni - sembrano non rendersi conto fino in fondo del ruolo e dell'impegno chiesto ai Comuni: soprattutto per trovare gli spazi necessari, ma anche per gestire i nuovi bisogni per le mense, per trovare il personale necessario, per i possibili assembramenti fuori delle scuole. Non si può scaricare tutto sui sindaci: noi siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, ma non è giusto, e non sostenibile, che tutto ricada sulle nostre spalle. Mi auguro che il Ministero ci ascolti - conclude Biffoni - è necessario rivedere le indicazioni attuali, tenendo conto dei nostri problemi e assumendo come valore i nostri suggerimenti".

Fonte: Anci Toscana