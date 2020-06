Molti locali toscani nella top 50 dei ristoranti a domicilio di Just Eat

Il food delivery sta crescendo, stanno aumentando i ristoranti che lo utilizzano e le persone che amano ordinare il cibo a domicilio, ed è per orientare le scelte di consumo, ispirare le esperienze degli italiani su cosa mangiare e da chi ordinare, ma soprattutto celebrare le migliori realtà della ristorazione a domicilio in Italia che Just Eat (www.justeat.it), app per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio, ha deciso di creare la prima “Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”, grazie alle votazioni e alle esperienze dirette degli utenti e di una giuria di esperti nel settore. Tra i protagonisti della guida ci sono 16 ristoranti del Centro Italia, che si sono saputi distinguere tra gli oltre 12.000 coinvolti per qualità, innovazione, sostenibilità, attenzione al cliente e fiducia.

La guida, scaricabile online a questo link, nasce infatti dalla volontà di Just Eat di valorizzare le realtà che si sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio. La guida include i finalisti delle tre categorie principali all’interno del premio Takeaway Awards, e si struttura in 11 premi: dalle migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con il delivery e clienti, ai ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, tre assegnazioni esclusive rilasciate da giurie di qualità, oltre a una selezione di 9 nuovi food trend con i ristoranti per ordinarli a domicilio.

Sono stati oltre 12.000 i ristoranti coinvolti in tutta Italia per i premi dedicati alle performance ai ristoranti più amati, mentre per i tre premi speciali i ristoranti si sono autocandidati sul sito dell’iniziativa con una descrizione del proprio progetto e immagini e materiali che lo raccontano. I vincitori sono inoltre suddivisi per area geografica, raccontando storie e curiosità, le specialità da provare, i piatti preferiti dai clienti, le opinioni di chi li apprezza e il rapporto di successo con il digitale e il food delivery.

“Abbiamo deciso di realizzare, per la prima volta in Italia, i Takeaway Awards, il premio di Just Eat per i migliori ristoranti a domicilio. Da qui nasce la prima Guida dei migliori 50 ristoranti a domicilio al fine di riconoscere i successi della ristorazione takeaway italiana e la capacità di generare un sistema virtuoso con un impatto su tutti gli attori. Questa guida vuole evidenziare quanto la ristorazione può fare con il digitale attraverso i ristoranti di maggior successo grazie al food delivery, più innovativi, più sostenibili, e più amati dai clienti. Accanto, anche una giuria di qualità e un’analisi puntuale dei risultati generati in termini di performance, ordini, fedeltà dei clienti e capacità di sfruttare appieno la nuova frontiera del digitale” commenta Daniele Contini, Country Manager di Just Eat.

I MIGLIORI RISTORANTI DEL CENTRO PER PERFORMANCE E SERVIZIO AL CLIENTE

La categoria Migliori Performance è dedicata ai ristoranti che hanno saputo raggiungere, nel corso del 2019, risultati eccezionali e totale apprezzamento da parte dei clienti sotto diversi aspetti come gli ordini ricevuti, la fedeltà dei consumatori e l’esperienza fornita al cliente. Ed è proprio qui che sin da subito il Centro Italia si distingue all’interno della guida, è infatti il romano Food Delivery Ex Mercato - Hamburger & Tex Mex il miglior ristorante della categoria. Un riconoscimento raggiunto per la sua capacità di offrire un viaggio gastronomico fra America e Messico, grazie all’ampia scelta di qualità dei piatti offerti, dai burger ai burritos e tacos, ma anche a molto altro.

Tra le grandi città del Centro, seguono poi altri due ristoranti romani: Gado Sushi, caratterizzato da uno staff tutto italiano che riproduce con fedeltà, passione e maestria la tradizione nipponica, attraverso preparazioni realizzate rigorosamente a mano per garantire artigianalità e cura in ogni piatto; Gelateria Blue Ice, con la sua varierà di gelati che premiamo il desiderio di uno sfizio goloso e preparato con ingredienti di grande qualità.

Anche il servizio però è un valore fondamentale che cambia la percezione e la passione per un ristorante, ed è per questo che la guida ha voluto indicare chi riesce a eccellere nel servizio offerto garantendo un alto livello di soddisfazione. Anche qui è la città di Roma a distinguersi in questa categoria per quanto riguarda le grandi città del Centro, con in testa al podio il Ristorante Xun, che offre sia cucina cinese che giapponese, proponendo piatti che vantano qualità e cura, oltre che ricercatezza nell’offerta, e in cui l’attenzione al cliente è primaria. Seguono poi la Gelateria Blue Ice, che emerge anche qui con una promessa di offerta capace di conquistare il cliente, e Miss Pizza Forno a Legna - San Giovanni, dove questo piatto simbolo viene preparato con materie prime di qualità, in tante varietà, seguendo il metodo artigianale e la cottura in forno a legna con piano di cottura rotante. Non vanno dimenticate però anche le piccole città, tra cui spicca Pronto Pizza a Villanova di Guidonia (RM).

I RISTORANTI PIÙ AMATI DEL CENTRO ITALIA

Si sa che il cibo spesso scatena grandi amori a cui è impossibile rinunciare, ristoranti del cuore a cui ci si affeziona e da cui si ordina periodicamente, come un rito che contribuisce a rendere speciali le serate passate da soli o in compagnia. Sono proprio i clienti in prima persona ad averli votati e scelti tra oltre 12.000, e ad averli voluti nella guida dei ristoranti a domicilio.

Il più amato al Centro, ma che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Ristorante più amato d’Italia, è la Pizzeria Sciuè Sciuè di Pisa, in grado di offrire la vera pizza napoletana grazie all’attenta selezione delle materie prime e all’autenticità degli ingredienti che utilizza. Una fedeltà alla tradizione partenopea che si ritrova anche alla Pizzeria La Piccola Capri, sempre di Pisa e che segue al secondo posto, dove il tocco in più è la possibilità di scegliere tra la dimensione normale e maxi, mentre chiude la classifica la Pizzeria Cotta a Legno di Roma, i cui tratti distintivi sono il cornicione alto e croccante, la lavorazione artigianale, l’impasto ad alta digeribilità grazie alla lunga lievitazione e la cottura nel forno a legna.

I PREMI SPECIALI E RISTORANTI DEL CENTRO SIMBOLO DEI FOOD TREND 2019/2020

Completano il viaggio tra i ristoranti vincitori del Centro Italia, i premi speciali dedicati a chi si è distinto per l’impegno nella sostenibilità ambientale e l’innovazione nel concept del food delivery. Questi ristoranti sono stati selezionati da giurie di qualità, dopo un'analisi dei candidati e delle loro proposte.

Tra i vincitori del Premio per la Miglior Responsabilità Sociale, assegnato da LifeGate - advisor e punto di riferimento per la sostenibilità in Italia - c’è infatti HAT - Hamburgeria Agricola Toscana di Pisa, i cui ingredienti vengono acquistati esclusivamente nei mercati locali, dai produttori del territorio e dalle piccole realtà locali, un rapporto di reciproca fiducia che garantisce la qualità e la tracciabilità delle materie prime che compongono i loro panini. Una filosofia che ha anche portato il ristorante a partecipare al progetto “Ristoranti contro la fame” di Azione Contro la Fame onlus con un hamburger solidale.

Il Premio per il Miglior Concetto Innovativo è stato invece assegnato dall’esperta enogastronomica e giornalista Anna Prandoni, ed è andato al romano Lime - Sapori del Mondo per avere creato un format unico che permette di scegliere piatti di culture completamente diverse. Il ristorante offre infatti uno sguardo sulle cucine di tutto il mondo, dalle classiche pietanze delle Americhe, agli aromi speziati dell’Africa e del Medio Oriente, dalle prelibatezze del Vecchio Continente fino all’esplosione dei sapori Asiatici.

Ma non finisce qui, perché nella guida sono presenti anche diversi ristoranti del Centro simbolo di alcuni dei 9 food trend che guidano le tendenze e i gusti a domicilio. Ai primi posti tra gli amanti dei Toast ci sono per esempio Toast Amore di Aprilia e Capatoast di Firenze, mentre per il classico Pasta e Riso ecco sul podio CookItaly di Roma. All’interno di un grande trend del momento, Tacos y Burritos una menzione speciale va al romano Maybu - Margaritas y Burritos, mentre il Noodle Bar di Rieti spicca al vertice della categoria dedicata a Noodles & Ramen.

Fonte: Ufficio stampa