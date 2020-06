Santa Croce sull'Arno riparte dal bando affitti Covid-19

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno annuncia la ripartenza della cittadina anche dal bando affitti Covid-19.

"Santa Croce sull'Arno riparte anche da qui: dalla “seconda fase” del bando affitti Covid-19, per venire incontro alle famiglie in difficoltà e superare insieme questa emergenza che, oltre che sanitaria, è stata ed è anche economica.

Il Comune di Santa Croce sull'Arno ha pubblicato in queste ore la graduatoria dei potenziali assegnatari dei contributi. Dal sito internet del Comune chi ha superato il primo step di questo percorso potrà fornire la documentazione che manca.

La Regione Toscana definirà quale sarà il contributo effettivo che spetta al nostro territorio. Chi ha fatto richiesta avrà tempo fino alle 24.00 del 15 luglio 2020 per completare la domanda di contributo.

Una cosa importante: verranno fatti dei controlli accurati sulle domande presentate, quindi raccomando a tutte e tutti di fare personalmente molta attenzione a quanto dichiarato.

Ricordo anche che dimenticarsi parte della documentazione richiesta porta all'immediata decadenza dal beneficio e all'esclusione definitiva dalla graduatoria dei potenziali beneficiari".

Per eventuali informazioni o in caso di problemi tecnici l’Ufficio Casa del Comune sarà disponibile esclusivamente via telefono al numero 0571 389981 nei seguenti giorni ed orari

martedì dalle 15.00 alle 17.00;

mercoledì dalle 10.30 alle 13.30

giovedì dalle 10.30 alle 13.30