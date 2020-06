Stasera esco, a Empoli anche due saggi degli allievi del Cam

Dopo i mesi di chiusura totale, a causa dell’epidemia di Covid-19, anche la scuola di musica del CAM di Empoli – Centro Attività Musicali - ha dovuto confrontarsi e adattarsi alle nuove disposizioni anti contagio, effettuando video-lezioni con gli alunni musicisti fino all’8 giugno scorso, data che finalmente ha segnato la ripartenza dei corsi in presenza fisica nella sede del ‘Centro’, all’interno del plesso San Giuseppe, in centro storico a Empoli.

Grazie a tutti i soggetti coinvolti, dal Comune di Empoli che ha lanciato una ‘call’ a cui il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, l’Associazione Empoli Jazz ed il CAM, hanno prontamente risposto a suon di musica e teatro, mettendo in campo la prima programmazione di eventi che colorerà la voglia d’estate, denominata “Stasera esco”, nella stupenda location di Via delle Antiche Mura,7, del giardino del Torrione di Santa Brigida, alcuni dei più bravi allievi del CAM, avranno la bella possibilità di esibirsi gratuitamente con due saggi: giovedì 2 e 9 luglio 2020 alle 21.30.

Andranno in scena performance delle classi di pianoforte, violino, clarinetto, saxofono, contrabbasso,canto lirico e laboratori pop-rock.

«La collaborazione continua col Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni – dice il direttore del CAM, Sandro Tani – ha permesso in questa occasione di finanziare il noleggio del pianoforte».

CALENDARIO DEI SAGGI D’ESTATE DEL CAM - Giovedì 2 luglio, andranno sul palco ‘I solisti’ del CAM: dal pianoforte, al violino, al clarinetto, saxofono, contrabbasso, canto lirico. Giovedì 9 luglio, andranno in scena i laboratori rock ed i cantanti pop.

Ricordiamo che la ‘prima’ data di “Stasera esco” è mercoledì 1° luglio con un Recital lirico: Chiara Panacci, soprano, Marco Mustaro, tenore, accompagnati da Flavio Fiorini al pianoforte, proporranno una selezione delle più belle arie d’opera.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa