"Strada-groviera sul ponte a San Pierino": interrogazione di Cordone (Lega) a Fucecchio

Nel Consiglio comunale di Fucecchio di domani 25 giugno, sarà data risposta ad una interrogazione di Marco Cordone (Consigliere comunale della Lega - Salvini Fucecchio e Consigliere nazionale ANCI), sulla messa in sicurezza della variante di San Pierino, sulla strada regionale 436. Cordone, di concerto col Capogruppo Gianmarco Porciani ha presentato apposita interrogazione, perché la strada nel tratto che attraversa l'Arno, si trova in condizioni disastrate da tanto tempo per una serie di buche e avvallamenti su tutto il manto e purtroppo non sono mancati gli incidenti.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa