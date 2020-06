Tari a Vinci, rinviato il pagamento della prima rata

In seguito alla decisione presa dall'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, l'Amministrazione comunale di Vinci ha approvato con delibera di Giunta il rinvio al 15 settembre 2020 dei termini ordinari per il versamento della Tari, la tassa sui rifiuti, per le utenze non domestiche.

L'atto dell'amministrazione vinciana, che ora dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale, rientra tra gli interventi tesi a tutelare i soggetti colpiti dall’emergenza da Covid19.

“Si tratta di un ulteriore intervento che va incontro alle attività turistiche e produttive duramente colpite dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente chiusura forzata per tre mesi - afferma il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia - Questa amministrazione comunale sta adottando tutte le misure possibili, nei limiti delle risorse a disposizione, per sostenere le piccole imprese e le famiglie in difficoltà. Stiamo ora studiando un ulteriore provvedimento per sospendere la scadenza anche per la Tari delle utenze domestiche”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa