Villa di Canonica e borgo medievale, escursione a Certaldo

Un’opportunità unica per scoprire la storia di Certaldo passeggiando nel verde. Sabato 27 e domenica 28 si può partecipare alla passeggiata storico culturale “Alla scoperta della Villa di Canonica e del borgo medievale di Certaldo”, un’escursione della durata di 3 ore circa, con partenza sia al mattino alle ore 9,30 che nel pomeriggio alle ore 17. Un team di professionisti esperti di storia, arte e ambiente, accompagneranno le persone in un tour.

“La passeggiata inizierà da uno dei luoghi meno conosciuti ma più ricchi di Certaldo: la villa di "Canonica" – spiegano gli organizzatori – il nome "Canonica", a pensarci bene, è un nome strano per indicare un luogo, la villa, che evoca immagini di residenze lussuose, spesso dimora di villeggiatura per nobili e ricchi possidenti. Durante la visita scopriremo cos'era un tempo la Canonica e che qui transitava la Via Francigena; impareremo poi a conoscere la coppia di persone, molto affiatata, che fece di Canonica una villa. Quella Villa che i nostri nonni potevano ancora ammirare e che noi – incredibile ma vero – riusciremo addirittura a visitare! La passeggiata proseguirà attraverso il Parco toccando le terre che furono già dei Conti Alberti e da questi cedute a un importante convento di Firenze: quello di Santo Spirito. Per questa via giungeremo in vista del poggio di Quercitella e delle sue case, intimamente legate alla memoria (e ai possessi) del nostro Giovanni Boccaccio. Il nostro viaggio continuerà poi con la visita di Certaldo alta dove andremo a caccia - servendoci di un'antica mappa - di tracce e segni che ancora oggi ci parlano del tempo in cui l'intero colle fu cinto da mura, divenendo dimora di ricche famiglie ma anche sede di antichi ospedali.”

I partecipanti saranno anche omaggiati di buoni sconto su prodotti, ristorazione e servizi offerti dalle attività commerciali del borgo medievale di Certaldo.

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: prolococertaldo@libero.it oppure 3284642885

costo: 15 euro a persona. Partenza con ritrovo 15 minuti prima dell’orario al parcheggio delle scuole di Canonica

Fonte: Pro Loco Certaldo