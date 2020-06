Volantini di protesta fuori dalla sede Inps di Viareggio: indaga la polizia

La sede Inps di Viareggio continua ad essere teatro di proteste. Dopo l'episodio del lancio della bottiglia incendiaria, avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio scorso, questa volta sono apparsi dei volantini di protesta per il mancato arrivo dei soldi della cassa integrazione.

Sulla porta di ingresso è stato apposto un volantino che recita, 'Governo dove sono finiti i nostri soldi?'. Questa scritta non è l'unica ad essere stata ritrovata nei pressi della sede in via Garibaldi, ma altri due cartelli sono stati affissi su un palo della segnaletica stradale. Entrambi riportanti scritte a pennarello nero, "Cassa integrazione tutta e subito" e sull'altro "Inps dove sono finiti i soldi?".

Su questa protesta indaga il commissariato di polizia di Viareggio che si era occupato anche, insieme ai colleghi della Digos di Lucca, della vicenda della bottiglia incendiaria per la quale il responsabile, un muratore 50enne, è stato rintracciato e denunciato. Il suo gesto, compiuto per il ritardo della cassa integrazione per il Covid-19 che intanto però gli era arrivata, provocò l'annerimento del muro e delle grate in metallo di una finestra.