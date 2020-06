Alessandro Pucci è la quarta conferma dell'Abc: "Felice di proseguire il percorso in gialloblu"

Un altro asso nella manica per l’Abc Solettificio Manetti. Dopo quelle di Delli Carri, Terrosi e Zani arriva anche la conferma di Alessandro Pucci, carico pregiatissimo che la scorsa estate staff e dirigenza vollero fortemente portare a Castelfiorentino e che adesso si prepara alla seconda avventura laccata Abc. Una stagione, quella della sua “prima volta” in gialloblu, nella quale ha rappresentato una pedina fondamentale per coach Paolo Betti: agonismo, esperienza e talento da vendere ne hanno fatto uno dei trascinatori indiscussi dello scorso campionato, in cui ha confermato doti da categoria superiore.

Ala classe ’92, cresciuto nel vivaio della Mens Sana Siena, la sua prima esperienza senior è stata in C2 a Poggibonsi, con cui ha raggiunto i playoff. Poi il passaggio a Certaldo, dove è rimasto per cinque stagioni tra C1 e C2, negli anni che di fatto hanno rappresentato la sua maturazione dal punto di vista cestistico. Nel 2017 l’approdo alla Virtus Siena e alla storia recente: la vittoria del campionato di C Gold nella stagione 2017/2018 e l’esperienza in serie B nella stagione successiva. Fino all’estate 2019, e alla sua prima avventura in maglia Abc.

“Non appena ho appreso la decisione della Federazione di dichiarare concluso il campionato 2019/2020 – racconta Alessandro – ho subito espresso alla società e a Paolo (Betti) il desiderio di restare in gialloblu anche per la prossima stagione, e sono davvero felice che mi sia stata data questa possibilità. L’amarezza per quello che è successo e per come tutto sia rimasto in sospeso è tanta, per questo la voglia di ricominciare è ancora più forte degli anni passati. Non sappiamo che campionato ci aspetterà – conclude – ma quel che è certo è che saremo spinti da motivazioni fortissime: tutti noi non vediamo l’ora di ricominciare e per come ci siamo lasciati, sia dal punto di vista tecnico che umano, le aspettative sono senz’altro buonissime”.

Fonte: Abc Castelfiorentino