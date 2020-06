Asciugatrice: come usarla nel modo giusto

Se hai poco tempo, una casa piccola senza balcone, o vivi in un ambiente umido in cui i panni non asciugano mai, l’asciugatrice è sicuramente la tua migliore alleata. In verità, l’asciugatrice è utile a tutti: aiuta con le lenzuola e i copripiumini, asciuga velocemente il bucato in inverno e ti permette di fare lavatrici dell’ultimo minuto quando stai per andare in viaggio. Per questo per molti si tratta di un elettrodomestico indispensabile al pari della lavatrice. Ma siamo sicuri di usarla nel modo giusto?

In questo articolo scoprirai tutti i consigli per far lavorare al meglio la tua asciugatrice. Come proteggere i tuoi vestiti, come risparmiare energia, e come far sì che il tuo elettrodomestico preferito duri più a lungo. A fine lettura sarai un vero esperto nell’uso di questa preziosa alleata della tua casa!

Leggi attentamente le istruzioni

Ti sei informato su quale sia la migliore asciugatrice sul mercato, hai valutato attentamente i pro e i contro, hai controllato misure e capienza. In poche parole: hai investito molto tempo nella scelta del modello perfetto per te. Perché allora non investirne un altro po’ per capire bene come funziona? Molti saltano la lettura delle istruzioni, specie perché gli elettrodomestici moderni sono molto intuitivi e facili da usare. Tuttavia, prendersi un po’ di tempo per leggere a cosa servono tutti i programmi della tua asciugatrice ti sarà davvero utile per farle dare il meglio di se.

Due centrifughe sono meglio di una

Prima di mettere il bucato nell’asciugatrice, assicurati che sia strizzato a dovere e, in caso di dubbio, imposta una seconda centrifuga. Sebbene infatti l’asciugatrice serva proprio ad asciugare il bucato, in realtà funziona al suo meglio quando i panni sono semplicemente umidi. Soprattutto, un secondo ciclo di centrifuga ti porterà via molto meno tempo rispetto a un passaggio lungo nell’asciugatrice e ti permetterà di risparmiare energia.

Come evitare le pieghe

Come probabilmente ben saprai, l’asciugatrice ti aiuta anche nel distendere le pieghe, rendendoti più facile la stiratura. Tuttavia, perché questo accada, occorre che tu non sovraccarichi la tua macchina. Si dice, infatti, che azionare l’asciugatrice solo quando il cestello è pieno sia la scelta più ecologica, e questo è vero, ma solo in parte. In realtà le migliori lavatrici oggi sul mercato sono comunque in grado di assicurarti il minimo dispendio di energia, e inoltre un cestello troppo pieno impedirà un’asciugatura ottimale. Cerca di riempire il cestello per tre quarti per ottenere il giusto mix di risparmio ed efficacia, e prima di inserire i capi alliscia le pieghe con la mano, così da dare un aiuto in più alla tua asciugatrice.

Ogni tessuto ha un suo programma

La lana, il cotone, il lino, la seta e i sintetici non sono tutti uguali, soprattutto in termini di resistenza. Per questo per ciascun tessuto esiste un programma specifico, con un suo livello di calore e una sua durata. Per essere sicuro che l’asciugatrice lavori a dovere e che i tessuti non si rovinino, dovresti quindi fare dei carichi suddivisi per tessuto. Se però non è possibile, ti basterà inserire i capi in momenti diversi, in modo che per i tessuti più delicati il ciclo di asciugatura duri meno tempo.

Proteggi l’asciugatrice

Perché i suoi risultati siano sempre ottimali, anche l’asciugatrice deve ricevere un’adeguata manutenzione. Per prima cosa, cerca di installarla in un ambiente secco e non freddo, perché il freddo e l’umidità a lungo andare possono danneggiare i circuiti e le componenti metalliche. Inoltre, alla fine di ogni lavaggio cerca di rimuovere pallini e pelucchi dal cestello. Ti sarà utile non solo per evitare che l’asciugatrice si intasi bloccando la ventola, ma anche per non falsare il rilevatore di umidità.

Molte asciugatrci, infatti, hanno al loro interno un sensore che rileva il tasso di umidità dei tessuti. In base ai dati rilevati, l’asciugatrice imposta un dato livello di calore e la durata del ciclo di lavoro. Se però il sensore è coperto dai pelucchi, la sua rilevazione potrebbe non essere veritiera, e quindi il tuo bucato potrebbe venire asciugato troppo o troppo poco, o anche rischiare di rovinarsi.

Riassumendo: come avere un’asciugatura ottimale

Come hai potuto vedere, far lavorare l’asciugatrice al suo meglio è davvero un gioco da ragazzi. Ti basta procurarti la migliore asciugatrice per le tue esigenze e lo spazio che hai a disposizione, leggere le istruzioni per conoscere tutti i programmi che può offrirti, e cominciare a farla lavorare. Se necessario, fai un doppio ciclo di centrifuga per strizzare bene i tessuti, e prima di inserirli nell’asciugatrice distendi le pieghe con una mano.

E se vuoi un bucato perfetto, abbina la tua asciugatrice a una delle migliori lavatrici che ti offre il mercato: in questo modo risparmierai energia e avrai un risultato ottimale. Infine, cerca di asciugare insieme tessuti che si assomigliano per peso e delicatezza, facendo carichi diversi o inserendo i capi con tempistiche diverse. E per proteggere la tua asciugatrice, pulisci sempre il cestello dai pelucchi e dai pallini, così da non bloccare la ventola e non falsare le rilevazioni del sensore di umidità. Poche semplici regole, e avrai la tua asciugatura perfetta in pochissimo tempo!