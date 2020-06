Banda larga a Galleno, interrogazione Lega

Nel Consiglio comunale di Fucecchio(FI), convocato per oggi 25 giugno 2020 alle ore 19,30 in videoconferenza, sarà data risposta ad una domanda d'attualità di Marco Cordone (Consigliere comunale della Lega Salvini Fucecchio e Consigliere Nazionale ANCI), presentata di concerto col Capogruppo Gianmarco Porciani, per conoscere dettagliatamente i lavori per la realizzazione della Banda larga a Galleno e se esiste un cronoprogramma di detti lavori. Inoltre, il Consigliere Cordone prendendo spunto dalla realizzazione dei lavori della Banda larga a Galleno, interroga la Giunta comunale per conoscere lo stato dell'arte dell'attivazione di internet veloce nel territorio comunale di Fucecchio.-

Fonte: Lega Empolese Valdelsa