Calafuria, cade dagli scogli e si ferisce

Un uomo si è provocato una sospetta frattura lombo sacrale dopo una caduta dagli scogli a Il Boccale-Calafuria, vicino Livorno. Il bagnante si sarebbe ferito scivolando sugli scogli verso le 15.30 di oggi, giovedì 25 giugno. Data la zona impervia, oltre ai sanitari inviati dal 118 è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Per il recupero del ferito è intervenuta in un primo momento una squadra con autopompa e campagnola speleo alpino fluviale. Il recupero è stato poi eseguito dai sommozzatori dei vigili del fuoco e da personale portuale. Il ferito è stato quindi trasportato via mare su un gommone fino a Antignano, un'ambulanza lo ha portato poi in ospedale.