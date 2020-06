Cammini sui colli di Cerreto Guidi, due escursioni sul far della sera

Sarà un fine settimana all’insegna dell’escursionismo quello di fine giugno a Cerreto Guidi, luogo ideale per camminare tranquillamente tra verdi colline, in percorsi che uniscono storia e natura e consentono di scoprire la profonda traccia medicea, lasciata su questo territorio. Saranno due le proposte per questo week end, che si svolgeranno in orario pomeridiano e serale.

A condurle sarà l’esperta guida ambientale Matteo Tamburini.

La prima escursione, “Colle di Pietra: sulle tracce di un castello scomparso” sarà venerdì 26 giugno, partirà dalla chiesa di Bassa per dirigersi verso la fattoria di Colle Alberti, per poi attraversare la Valbugiana, sulle tracce di un castello scomparso, Colle di Pietra, in una delle zone più belle, dal punto di vista naturalistico, del comune di Cerreto Guidi. Sarà anche l’occasione per ricordare in modo raccolto e riflessivo l’anniversario del bombardamento della frazione, avvenuto nel 26 giugno 1944. L’iniziativa è organizzata da A3 passi, in collaborazione con la Pro Loco. A3passi è un gruppo di guide locali formato da Matteo Tamburini, come detto guida ambientale naturalista, Camilla Caparrini, guida ambientale canterina (lei si definisce così ndr) e Samuela Marconcini, guida turistica. Insieme promuovono itinerari naturalistici e storici ... a tre passi da casa.

La seconda escursione “Tra Cosimo I e Federico II”, sabato 27 giugno, prevede di camminare dal borgo rinascimentale verso sud, attraverso via del Lungo, per poi risalire verso Cerreto dalla valle, fino alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. Al tramonto, nel giardino antistante la Villa Medicea, sopra le Scalee del Buontalenti, in un’atmosfera molto suggestiva, si svolgerà un momento di attività fisica e rilassamento, col personal trainer Matteo Chiti. L’iniziativa è organizzata dalla Palestra Natural di Cerreto Guidi, con la collaborazione della Pro Loco e della Direzione della Villa.

I percorsi sono di circa 10 Km di difficoltà medio/bassa. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti covid-19. E' necessaria l'iscrizione.

Per iscrizione passeggiata 26/06/2020: 3334014171 (Camilla) 3286494024 (Matteo) 3289599089 (Samuela); Uff. turistico pro loco: 0571/55671

Per iscrizione passeggiata 27/06/2020: 3287632455 (Matteo); Uff. turistico pro loco: 0571/55671

Fonte: Pro Loco Cerreto Guidi