Centri didattici estivi diventano gratis a Pescia: 58mila euro da stato e Regione

L’arrivo di ben 58mila euro di contributi da stato e regione Toscana consente all’amministrazione comunale di Pescia di modificare i criteri per l’accesso ai centri didattici estivi organizzati dall’ente municipale, al centro di un articolato progetto educativo, culturale e didattico che partirà lunedì prossimo, 29 giugno, per concludersi il prossimo 7 agosto.

“In fase di programmazione, non sapendo ancora se e quanto ci sarebbe stato concesso, abbiamo dovuto stabilire una cifra per rientrare parzialmente dei costi del servizio – spiegano il sindaco Oreste Giurlani e l’assessore al welfare Fiorella Grossi-. Poi, con i contributi, abbiamo deciso di agevolare ancora di più le famiglie allungando l’orario e stabilendo la gratuità del servizio. Per venire incontro alle esigenze di tutti, abbiamo anche stabilito che il servizio mensa, che noi realizziamo con la ditta ( la Dussman) che ha in appalto la fornitura dei pasti, venga concesso anche a tutte le iniziative private analoghe alla nostra che sono presenti sul territorio. Uno sforzo importante per noi ma che rientra nella nostra intenzione di aiutare le famiglie e contribuire a quella che viene definita burocraticamente ‘povertà didattica’ che quest’anno è ancora più sentita visto lo sviluppo difficile dell’anno scolastico ordinario per l’emergenza sanitaria ”.

Grazie a questi contributi, infatti, non sarà necessario pagare il contributo di 118 euro inizialmente fissato per la partecipazione di ogni ragazzo, visti i costi piuttosto elevati a carico dell’ente. Insieme a questa importante novità, il servizio è stato esteso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17 e , come ultimo cambiamento, il servizio mensa sarà assicurato gratuitamente anche a tutte le altre iniziative analoghe sul territorio comunale. La gratuità del contributo di partecipazione riguarda solo i ragazzi residenti nel comune di Pescia, mentre chi proviene da altri comuni e anche quelli convenzionati di Uzzano dovranno corrispondere la cifra stabilita qualche giorno fa.

Essendo ormai chiusa per ovvi motivi la fase di iscrizione alla prima settimana, rimane aperta la possibilità di presentazione delle domande per i periodi successivi , potendo farlo settimana per settimana, con il limite del mercoledì per accedere alla settimana che inizia il lunedì successivo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il modulo per le domande è presente sul sito istituzionale del comune di Pescia www.comune.pescia.pt.it e l’amministrazione comunale invita gli interessati a procedere per via telematica, inoltrando la domanda e la modulistica necessaria all’indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it.

Solo per quelli impossibilitati a procedere on line è disponibile presso la portineria del comune il modulo cartaceo, che deve essere portato poi all’ufficio protocollo dell’ente, per informazioni si può contattare l’ufficio scolastico ( cell. 3357831589) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14,30 alle 17,30 o per e-mail: centri.estivi@comune.pescia.pt.it .

Fonte: Comune di Pescia