Chiusura a mezzi pesanti ponte Montelupo-Capraia, interrogazione FdI in Comune e MetroCittà

In seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini ed agli enormi disagi che stanno sopportando è stata presentata dal consigliere metropolitano Claudio Gemelli (FdI) un'interrogazione in Città metropolitana per conoscenza le tempistiche del ripristino della viabilità sul ponte e i risultati dell'attività di monitoraggio della struttura. In pieno lockdown il ponte che collega il comune di Montelupo f.no con la la zona di Limite nel confinante comune di Capraia e Limite è stato chiuso al traffico per i mezzi pesanti per valutare le condizioni dell'infrastruttura.

I cittadini ci raccontano che il servizio di trasporto pubblico continua a transitare sul ponte stesso mentre altri mezzi pesanti come quelli di raccolta rifiuti o camion per trasporto di merci non possono più attraversare il ponte stesso. Questa situazione crea disagio per i cittadini della zona (in particolare i residenti e le attività presenti tra il ponte e la stazione di Montelupo) a cui per esempio è stato sospeso il servizio di raccolta porta a porta. Chiediamo infatti anche quali criteri siano stati seguiti per consentire la circolazione di alcuni mezzi invece che altri.

Anche il consigliere comunale della lista Montelupo nel Cuore (FdI) Paolo Ingenito ha presentato una richiesta al sindaco per conoscere il motivo per cui è stata rimossa la campana per la raccolta del vetro in Via Don Minzoni

Gemelli e Ingenito concludono quindi auspicando un rapido ripristino della viabilità su un ponte strategico per la zona e che proprio per questo motivo, qualora occorresse un intervento di messa in sicurezza della struttura, possa essere inserita tra le priorità al fine di ridurre i disagi per il trasporto.

Fonte: Ufficio stampa