Coronavirus e ferie, andrai in vacanza? i risultati del sondaggio di gonews

Stesi sul lettino sotto al sole, a passeggiare in montagna o a bordo di un pedalò, cosa faranno i toscani quest'estate? Magari tutte queste cose ma, secondo il sondaggio di gonews.it lanciato la scorsa settimana, la maggior parte dei votanti non andrà in vacanza.

Il coronavirus certo ha cambiato i nostri piani, sia perché ci ha costretti a cancellare o modificare le nostre ferie sia per motivi lavorativi. Alla domanda posta agli empolesi in centro pochi avevano risposto di rinunciare completamente a qualche giorno di svago fuori porta, anzi, pure vicino casa una vacanza è d'obbligo anche in questa estate 2020, segnata dal Covid.

Nel sondaggio ha però, come anticipato, vinto il No con il 53.63% dei voti contro il Sì, arrivato a quota 46.18%. Non è presente un gran divario tra chi andrà o non andrà in vacanza, certo è che in molti preferiscono rimanere vicino a casa per questa stagione estiva. Forse saranno tre mesi buoni per farci guardare bene intorno, apprezzare ciò che ci è vicino senza dover per forza volare via e sfruttare le bellezze del nostro paese e della nostra Regione.