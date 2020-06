Corsi Afa e ginnastica, si può ripartire con Uisp Empoli Valdelsa

Dopo il lungo stop legato all'emergenza coronavirus e al conseguente lockdown, la Uisp Empoli Valdelsa riaccende i motori dell'attività fisica adattata e della ginnastica. Da mercoledì 1° luglio riprenderanno, infatti, i corsi con nuove modalità e orari. Cambiano anche i luoghi di svolgimento, tutti rigorosamente all'aperto. Le attività, che sono state autorizzate dalle stesse amministrazioni comunali, saranno svolte nel pieno rispetto delle normative in materia di distanziamento e di lotta al contagio. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi seguiti da uno o più operatori, a seconda delle esigenze. Il calendario, che potrebbe anche ampliarsi in virtù delle richieste, è gia ricco e al momento coinvolge tre comuni del circondario: Empoli, Montelupo e Montespertoli.

CORSI AFA. Per quanto riguarda i corsi Afa, che annualmente coinvolgono circa 1.500 persone, sono state pensate diverse offerte per permettere a più atleti possibile di partecipare. A Empoli si può scegliere se la mattina o il tardo pomeriggio del lunedì e del mercoledì. Le fasce orarie vanno dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 19 alle 20 e il luogo di svolgimento è il parco verde dietro il palazzetto dello sport di via delle Olimpiadi, nell'area adiacente al ponte di Barzino. A Montelupo, invece, i corsi si terranno il martedì e il giovedì mattina dalle 8,30 alle 9,30 all'interno del parco dell'Ambrogiana lato Fibbiana (ritrovo al circolo di Ambrogiana).

A Montespertoli sempre il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 9,30 al parco Sonnino.

GINNASTICA. Diverse le offerte targate Uisp Empoli Valdelsa anche su questo fronte. A Empoli si potrà optare per il Caraibico Slim Fast, che si terrà nel medesimo spazio dietro il PalAramini il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 20. Oppure per Pilates il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20 nello stesso luogo. A Montespertoli, invece, sarà possibile partecipare al corso di Pilates il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 10,30 al parco Sonnino.

COME FARE. Per frequentare i corsi di ginnastica bisogna presentare il certificato medico in corso di validità, mentre per i corsi Afa non è necessario. Gli atleti sarà sufficiente che si presentino - con un asciugamano e una bottiglietta d'acqua - sul posto all'orario previsto, senza bisogno di iscrizioni. Saranno successivamente suddivisi in base al numero di partecipanti. Per informazioni si può contattare il comitato Uisp di Empoli al numero 0571/711533 o tramite mail all'indirizzo empolivaldelsa@uisp.it. Oppure visitare il nosro sito www.uisp.it/empoli.

