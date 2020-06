Covid-19, Fucecchio è nuovamente a zero contagi

Fucecchio nuovamente a zero contagi. E' stata dichiarata guarita la signora di 70 anni che due settimane fa, seppure completamente asintomatica, era risultata positiva al test sul Covid-19 durante un controllo effettuato prima di un accesso in ospedale. Una notizia estremamente incoraggiante perché la sua positività è risultata al momento un episodio isolato. A Fucecchio, prima di quest'ultimo caso, il numero di persone contagiate era sceso a zero già lo scorso 6 giugno. "La nostra realtà, così come quelle dei comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, sta vivendo questa fase con numeri estremamente incoraggianti - ha dichiarato il sindaco Alessio Spinelli-. Non si registrano nuovi casi da oltre 10 giorni e a Fucecchio non abbiamo più persone attualmente positive. Dobbiamo continuare ad essere prudenti ma allo stesso tempo tornare ad una vita più simile possibile a quella pre-Covid. L'amministrazione comunale, in questo senso, sta facendo la propria parte come ha dimostrato con l'organizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi e con una serie di iniziative culturali e sociali che vogliono riportare le persone a vivere la città, anche se sempre con attenzione e nel rispetto di tutte le indicazioni contenute negli ormai famosi DPCM".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa