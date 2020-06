Eni Stagno, Regione e Comuni di Collesalvetti e Livorno incontrano la direzione aziendale

Il consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini, il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini e un rappresentante del Comune di Livorno hanno incontrato oggi la direzione aziendale della raffineria Eni di Stagno. Al centro dell’incontro la preoccupazione dei sindacati per la forte riduzione delle manutenzioni e dei piccoli investimenti sugli impianti, in particolare per quanto riguarda la prossima scadenza degli appalti alle ditte dell’indotto.

Simoncini ha chiesto alla direzione garanzie adeguate sia sul livello degli investimenti, considerata che per la sua particolare attività la raffineria è uno stabilimento a rischio di incidenti rilevanti, sia sulla prosecuzione dei contratti in scadenza a luglio, in modo da evitare che alla riduzione delle attività facciano seguito problemi di tipo occupazionale.

Da parte dell’azienda è stato fatto un quadro puntuale sulle difficoltà che il settore Oil&Gas sta vivendo in seguito all’emergenza sanitaria, una crisi che interessa non solo Eni ma anche tutte le altre major, e per quel che riguarda Eni non solo lo stabilimento di Stagno ma anche gli altri impianti simili.

Attualmente, ha evidenziato l’azienda, l’impianto Eni di Stagno è al 60% delle sue capacità produttive, con una significativa riduzione del settore carburanti ed una migliore tenuta del settore lubrificanti.

Rispetto alle richieste delle istituzioni, Eni ha risposto che il livello di manutenzione all’interno dello stabilimento è tale da garantire la sicurezza dei lavoratori e che alcuni interventi previsti sono stati rimandati, ma verranno sviluppati successivamente.

L’azienda, in risposta alle richieste di Simoncini, ha poi informato che si stanno definendo in questi giorni le proroghe di tutti i contratti in essere, in modo tale da poter fare le successive gare quando l’attività avrà ripreso il suo regime ordinario.

Su proposta del sindaco di Collesalvetti è stato deciso di svolgere un nuovo incontro di verifica a settembre. Infine, la Regione e i Comuni di Collesalvetti e Livorno hanno preso l’impegno di informare quanto prima i lavoratori della raffineria sull’esito dell’incontro odierno.

Fonte: Regione Toscana