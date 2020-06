Festa di fine anno al parco Fiumi per gli studenti di Volterra

Si è svolta mercoledì 24 giugno al parco Fiumi la “Festa di fine anno scolastico” con gli alunni che hanno frequentato l'ultimo anno delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Volterra.

"Vedere i bambini ritrovarsi insieme dopo l'interruzione forzata della loro socialità - dichiara il sindaco del Comune di Volterra Giacomo Santi - è un messaggio di speranza fondato sulla condivisione e sull'amicizia.".

Durante l’incontro gli artisti Stefano Tonelli e Manus Del Testa hanno realizzato sul momento e regalato ai bambini i volti in attesa di un sorriso, opere poetiche e ricche di emozioni che aspettano di poter essere completate non appena la pandemia sarà finita.

"Un regalo importante sia per il valore artistico delle opere sia per quello simbolico - dichiara l'assessora all'Istruzione Viola Luti –. Il sorriso, infatti, non è solo apertura e solidarietà, ma è la lingua universale della pace e dell'amicizia. Come ci insegna Gianni Rodari con le Fiabe lunghe un sorriso, è l'espressione emblematica della vita e dello stare insieme."

In attesa di poter tornare presto a sorridere insieme, un grazie speciale ai bambini, quelli presenti e quelli che non hanno potuto partecipare, alle loro famiglie, alle maestre e a tutto il personale della scuola che, nonostante l'interruzione dell'insegnamento in presenza hanno sempre mantenuto un contatto umano e didattico con gli alunni e che hanno permesso di comunicare l'iniziativa a tutti gli alunni iscritti nelle classi dell'IC, agli artisti Stefano Tonelli e Manus Del Testa per il loro prezioso aiuto, ai volontari della Misericordia e della Croce Rossa Italiana, a Stefano Cari e al Gruppo Fotografico GIAN di Volterra, alla polizia municipale, all’ing. Davide Bianchi, a Giovanni del Colombo, a Dino Diciotti e a tutti coloro che, con il loro aiuto, hanno permesso la realizzazione dell’evento.

Fonte: Comune di Volterra