Festa di fine anno scolastico a Montopoli, la seconda mattina per i ragazzi

Dopo la festa di fine anno con i bambini e le bambine dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia, l’amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno si prepara a vivere un’altra giornata di saluti con gli studenti e le studentesse delle classi quinte della Scuola primaria. L’appuntamento è previsto per sabato 27 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 10:30, presso il campo sportivo “Bianco Bianchi” di Montopoli.

«Un’occasione per passare una mattinata in compagnia e per riscoprire il piacere di stare insieme con i propri amici e le proprie amiche – dice il sindaco Giovanni Capecchi – ma non solo: colgo l’occasione anche per ringraziare i genitori e tutto il corpo docente che, in questi mesi difficili, sono rimasti al fianco dei più giovani con impegno e dedizione».

Il prossimo e ultimo appuntamento, fissato per sabato 4 luglio, sarà dedicato ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado. L’orario (9:30-10:30) e il luogo (campo sportivo “Bianco Bianchi”) rimangono inalterati.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno