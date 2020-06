Buongiorno oggi ringrazio Antonella per questa ricetta molto golosa che sicuramente piacerà molto anche a i bambini. Antonella è una nostra ascoltatrice da molto tempo, mi ha dato in passato altre ricette. Antonella è anche una bravissima cuoca, riesce a fare il pane, la pizza, la pasta fatta in casa e naturalmente i dolci.

La seguo anche sulla sua pagina facebook e sforna veramente tanti piatti molto buoni, questa è una ricetta semplice che potrei provare a cucinare anch'io.

Antonella mi ha concesso anche la foto dei suoi Flauti.

Flauti alla nutella

Ingredienti

550 gr di farina

50 gr di olio

12 gr di lievito

250 gr di latte

4 cucchiai di zucchero più un cucchiaino

Un uovo più un tuorlo per spennellare

Nutella

Preparazione

Sciogliere il lievito con un cucchiaino di zucchero nel latte tiepido. In una ciotola mescolate la farina, il restante zucchero, l’uovo e aggiungete il lievito sciolto nel latte, impastate energeticamente fino ad ottenere un impasto liscio. Lasciatelo lievitare per tre ore, poi stendetelo abbastanza sottile. Tagliate dei rettangoli e incidete ad una delle due estremità più lunghe con 4 o 5 tagli. Farcite con la nutella la parte senza tagli e arrotolatele e lasciatele lievitare per un’ora. Dopo spennellatele con il tuorlo con un po’ di latte. Preriscaldate il forno e infornate a 180 gradi per 15 o 20 minuti.

Antonella Malatesti

