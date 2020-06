Formazione, svolta digitale per Istituto Modartech: i corsi del futuro in formula blended

Preparazione professionale e competenze digitali: è questo oggi il mix richiesto dal mercato del lavoro nell’universo moda e comunicazione. E da questo assunto parte l’innovazione digitale di Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera, hub della tecnologia in Toscana: i corsi del futuro integreranno l’approccio laboratoriale all’e-learning. A partire dal mese di giugno, con il lancio dei primi 12 dei 30 titoli con didattica a distanza, pensati per avvicinare gli studenti ai percorsi formativi più complessi e dedicati anche a chi si vuole aggiornare o vuole aprire nuove prospettive di carriera.

Dalla sostenibilità della moda all’illustrazione digitale, dal textile design alla modellistica CAD per abbigliamento e accessori, passando per video editing e sviluppo dell’identità visiva di un brand: corsi brevi (da 8 a 20 ore) pensati per acquisire competenze introduttive propedeutiche o per perfezionare la propria formazione in ambito moda e comunicazione.

Il programma di didattica digitale si rivolge a studenti ed ex studenti, ma anche a imprese e professionisti, in chiave di aggiornamento e long life learning. Prevista anche la possibilità di personalizzare il percorso in base a specifiche esigenze aziendali. “Una proposta complessa e articolata – dichiara Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech – pensata per offrire nuove opportunità anche a studenti stranieri.

L’emergenza sanitaria ha accelerato un processo già in corso, spingendo l’Istituto ad adottare soluzioni di e-learning tra le più avanzate per dare continuità alla didattica. Ai corsi online si affiancherà per tutta la stagione estiva un ciclo di webinar gratuiti per conoscere gli aspetti più innovativi delle professioni creative Aspiranti creativi, studenti, ex studenti e professionisti del settore potranno collegarsi gratuitamente sulla piattaforma online dedicata per seguire le live session e interagire con i docenti della scuola. ll calendario digitale ha preso il via in questi giorni con un incontro dedicato alla moda sostenibile, mentre domani, venerdì 26 giugno, è in programma il secondo appuntamento, incentrato su come nasce un brand. Gli incontri proseguiranno con nuovi webinar dedicati ad approfondire le professioni del Fashion Illustrator e del Technical Designer.

Sulla stessa linea sono stati organizzati Virtual Open Day e il primo Career Day completamente digitale, una giornata di colloqui individuali tra gli studenti Modartech e gli head hunters di alcuni importanti brand come Scervino, Twinset, Jil Sander, Gruppo Alberta Ferretti e Class Editori.

“I corsi online rappresentano una proposta che si integra all’attuale offerta e che non sostituisce i corsi in presenza. Il lockdown – sottolinea Bertini – ci ha convinti ancora di più della necessità di un approccio laboratoriale e professionalizzante che permetta agli studenti di vivere esperienze pratiche e concrete. L’evoluzione sarà quella di integrare lezioni live, laboratori e supporto online, in una formula blended”.

La formazione da remoto può rappresentare un primo approccio di orientamento, dando modo ai giovani di accedere alle discipline creative, per proseguire in una formazione completa, attraverso percorsi più strutturati come il corso in Fashion Design di Istituto Modartech, che prevedere il rilascio del Diploma Accademico di I livello, equiparato dal MIUR alla laurea breve.

“Questa accelerazione verso la tecnologia – aggiunge Bertini - sta spingendo sempre più verso figure professionali in grado di integrare la capacità artigianale del saper fare, che contraddistingue il bello e ben fatto del Made in Tuscany, con l’innovazione tecnologica. Una caratterizzazione che ha da sempre contraddistinto l’Istituto, sin dalla sua fondazione e che possiamo ritrovare nel nome stesso Modartech (moda, artigianalità, tecnologia)”. E che ha portato nel corso degli anni ad ampliare una rete di connessioni con i distretti produttivi del territorio: oggi sono circa 600 le aziende con cui Istituto Modartech sviluppa progetti, stage formativi, collaborazioni che fruttano spesso contratti di lavoro per gli studenti, al termine del percorso di studi. Info e iscrizioni: https://www.modartech.com/

Fonte: Istituto Modartech - Ufficio Stampa