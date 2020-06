Forteto, la Cassazione conferma la pena per Fiesoli: le motivazioni

La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 10 mesi inflitta a Rodolfo Fiesoli. L'ex guru del Forteto non ha mostrato nessuna forma di "resipiscenza" per quello che ha fatto dalla fine degli anni Settanta al 2010 ai danni dei ragazzini e adolescenti in condizioni di disagio a lui affidati. La gravità degli abusi e maltrattamenti da lui commessi fanno sì che non meriti sconti di pena.

Il verdetto della Cassazione è lungo 48 pagine ed è stato depositato oggi, seppur relativo all'udienza del 6 novembre 2019.

L'entità della pena resta per la "lunga durata dei maltrattamenti e della pluralità delle condotte illecite di soggezione psicologica e morale perpetrate dal Fiesoli che, per la sua posizione di 'capo spirituale' della comunità, ha dettato le regole comportamentali inducendo gli altri membri adulti" a seguirlo "nella consumazione di tali delitti".