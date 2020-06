Grave incidente in piazza Gramsci a Empoli, 4 feriti nella notte

Brutto incidente questa notte in piazza Gramsci, all'incrocio con via Bardini. Quindici giorni dopo un altro scontro, stavolta la situazione si è fatta più seria. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale all'1.30 circa, non sono noti i dettagli in merito alla dinamica. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e tre ambulanze delle Misericordie di Empoli, Montelupo Fiorentino e San Miniato Basso. Come si vede dalle immagini, è stata divelta la protezione per il marciapiede, rimessa a nuovo proprio dopo l'impatto di un'auto di due settimane fa. Abbattuti un cartello, la colonnina della fibra ottica e quella del parchimetro. Per i feriti è stato attivato anche un codice rosso. Si attendono i rilievi della polizia per saperne di più

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO