Centro storico ma anche tari e viabilità: incontro coi commercianti a Santa Croce

Interventi di riqualificazione del centro storico, miglioramento della cartellonistica e della viabilità e abbattimento della Tari per l’Intero 2020. Queste le principali richieste di commercianti e imprenditori nell’incontro organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa per il rilancio del commercio di Santa Croce.

“Una assemblea molto partecipata, in cui abbiamo presentato un programma condiviso dagli imprenditori, che hanno evidenziato le principali necessità da sottoporre al sindaco Giulia Deidda” commenta il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Ci sono richieste che Santa Croce aspetta da tempo e che possono essere attuate nel breve periodo, l’importante è che vengano realizzare il prima possibile. Secondo i commercianti le risorse disponibili devono essere destinate al potenziamento dell’arredo urbano in centro, a partire dall’introduzione di cestini e fioriere per migliorare il centro storico e la sua fruizione, come elementi di arredo, ma anche installazioni artistiche che possano fare da elemento di attrazione. Servono poi miglioramenti urgenti sulla cartellonistica e la viabilità per chi arriva da Fucecchio e da Castelfranco”. Tra le priorità anche il potenziamento dell’illuminazione “innanzitutto in via Turi, piazza Garibaldi, corso Mazzini e via Lami, considerate indispensabili per limitare una situazione di degrado e restituire dignità e decoro al centro”. Necessario anche un ulteriore pacchetto di agevolazioni fiscali per fronteggiare i mancati incassi dovuti al lungo periodo di lockdown. “Sotto questo aspetto chiediamo al Comune di destinare i 70.000 Euro già a bilancio all’abbattimento dell’imposizione fiscale, in particolare della cancellazione della Tari per l’intero 2020”.

“È necessario un rilancio complessivo del commercio di Santa Croce” commenta il consulente di Confcommercio Provincia di Pisa Giacomo Gozzini, “Da questo incontro sono emersi uno spirito propositivo e una voglia di fare che costituiscono le basi per raggiungere gli obiettivi. Ora contiamo sull’appoggio del Comune, al quale presenteremo il documento condiviso nell’incontro, per realizzare questi interventi nel più breve tempo possibile”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa