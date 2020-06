Lavori sulla rete idrica, le zone di Siena senza acqua

Dal 30 giugno al 3 luglio nuova serie di manutenzioni sulla rete idrica di Siena, programmate da AdF per effettuare l’adeguamento di alcuni allacciamenti e durante le quali sarà temporaneamente sospesa l’erogazione di acqua alle utenze interessate. Tutti gli interventi sono in programma dalle 8.30 alle 10.30, con ripristino del flusso idrico, salvo imprevisti, alle 11.

Si inizia martedì 30 giugno con lo stop all’acqua in via Santa Caterina, via della Galluzza, vicolo del Costaccino, vicolo del Forcone, vicolo della Macina e zone limitrofe.

Mercoledì 1 luglio sarà la volta di via Lucherini, piazza Provenzano, via del Giglio, via delle Vergini, via Baroncelli, via del Fosso e zone limitrofe.

Giovedì 2 luglio sospensione idrica in vicolo della Torre, via dei Termini e zone limitrofe.

Infine, venerdì 3 luglio sarà la volta di strada di San Carlo, strada Massetana Romana, strada di Pescaia, strada di Montalbuccio, e zone limitrofe.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.

Fonte: Acquedotto del Fiora - Ufficio stampa