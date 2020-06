Tre medici di Capraia e Limite e Santa Croce vanno in pensione

Dal 1 luglio, a seguito del pensionamento della dottoressa Gigliola Innocenti, medico di famiglia del Comune di Capraia e Limite, l’attività ambulatoriale e domiciliare sarà presa in carico dalla dottoressa Donatella Gallori. Recentemente nominata come sua sostituta fino all’assegnazione di un incarico definitivo secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale.

Gli assistiti, fino all’arrivo del medico titolare, potranno recarsi nelle seguenti sedi ambulatoriali e nei rispettivi orari:

a Capraia, in Via M.Teresa di Calcutta 8 (Lunedì dalle 15.00 alle 19.00 e Giovedì dalle 15.00 alle 16.00)

a Limite Sull'Arno in Via A.Negro 9 (Martedì dalle 9.30 alle 13.00 , Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, Giovedì dalle 10.00 alle 13.00, Venerdì dalle 15.00 alle 19.00)

Dal 1 di luglio andrà in pensione anche il dottor Alessandro Borchi, altro medico di famiglia del Comune di Capraia e Limite. A partire dalla stessa data terminerà l’attività anche il dottor Filippo Calcini, per il suo pensionamento, medico di famiglia del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Gli assistiti di entrambi i medici potranno effettuare la scelta di un nuovo medico, tra quelli disponibili rispettivamente nell’ambito territoriale dei Comuni di Capraia e Limite e Santa Croce, inviando una mail all’indirizzo dedicato: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it

La richiesta dovrà essere effettuata inviando a questo indirizzo il modulo di scelta del medico compilato e corredato di copia di documento di identità valido. Il modulo è reperibile sul sito aziendale, a questo link.

I cittadini iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono scegliere il medico e il pediatra di famiglia anche da casa tramite Pc, tablet e smartphone.

Il servizio è messo a disposizione dalla Regione Toscana tramite la piattaforma OPEN TOSCANA al seguente link .

Il portale permette l’accesso alla scelta tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID.

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online da computer, tablet e smartphone. Le credenziali SPID sono rilasciate gratuitamente da uno dei soggetti abilitati denominati Identity Provider (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte e Tim).Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sul sito : https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

L'Azienda sanitaria invita i cittadini ad utilizzare i sistemi on line messi a disposizione per andare incontro alle esigenze dei cittadini anche al fine di evitare, in questo periodo, affollamenti agli sportelli.

L'utilizzo dei sistemi on line consente, inoltre, di alleggerire i volumi delle chiamate al numero 055 545454. Solo la scorsa settimana sono state 33175 le richieste prese in carico.

Fonte: Asl Toscana Centro