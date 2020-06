Mercatale Empoli, ritorna la vetrina dei prodotti locali

E’ la vetrina dei prodotti toscani, dell’agricoltura di casa nostra a due passi dal centro cittadino di Empoli. Ogni sabato mattina molte sono le aziende agricole che espongono le loro eccellenze al ‘Mercatale’, in un’area che si sta dimostrando sempre più conosciuta, frequentata e accessibile a tutti. Genunità, stagionalità e qualità: questo e molto altro è possibile trovare al ‘Mercatale’.

Appuntamento, dunque, in Via Bisarnella sabato 27 giugno 2020 dalle 8 alle 13.

CHI SONO LE AZIENDE AGRICOLE PRODUTTRICI - La Ginestra, storica azienda agricola rigorosamente biologica, porterà il suo ottimo miele, farine, vino, pane con lievito madre e pasta; il Firenzani con lo zafferano di primissima qualità; il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo, una vera prelibatezza, da Volterra; la Chiocciola D'Elsa con chiocciole e verdure da Poggibonsi; la carne e gli affettati dell'azienda agricola Roberto Romagnoli da Montespertoli; il pane di grani antichi del Forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure e il cipollotto fresco dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo; gli affettati di Marco da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave e verdure di stagione di Andrea, che porterà anche marmellate e uova fresche; la Mignola con conigli e polli nostrani da San Miniato ed infine, all’esterno del mercato, da ammirare l’esposizione di piante e fiori dei Vivai Petreti di Bottegone (Pistoia).

